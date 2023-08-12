Определены обязанности Роспотребнадзора и Минтруда по мониторингу маркировки БАД и кресел-колясок

Правительство РФ обновило перечень показателей для оценки эффективности работы федеральных органов исполнительной власти по маркировке ряда продукции, в том числе БАД и кресел-колясок. Документ опубликован на портале правовой информации, изменения вносятся в распоряжение № 345-р от 15 февраля 2023 года.

Ответственным за мониторинг процессов в сфере маркировки БАД является Роспотребнадзор. В его обязанности входит контроль темпа легализации рынка БАД (снижение доли нелегальной продукции), снижения объема оборота продукции с истекшим сроком годности и отозванными свидетельствами госрегистрации, а также товаров, в состав которых входит заниженное количество сырья животного происхождения. Напомним: обязательная маркировка БАД стартует осенью 2023 года.

Маркировка кресел-колясок будет проходить под контролем Минтруда РФ. Среди показателей, по которым проводится оценка эффективности работы ведомства, перечислены: снижение доли медизделий, предоставляемых нуждающимся из-за преждевременного изнашивания уже выданных ранее аналогичных средств технической реабилитации, а также уменьшение повторного оборота.

«Маркировка кресел-колясок – логичное развитие прослеживаемости товаров в сфере здравоохранения. Мониторинг движения этих социально значимых товаров сведет к нулю факты серого обращения и повысит их доступность для пациентов», – говорил ранее генеральный директор «Оператор-ЦРПТ» Дмитрий Алхазов.

gxpnews