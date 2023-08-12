«Ведомости»: из-за санкций немецкая Bionorica не может достроить завод в РФ

Немецкая Bionorica продаст недостроенный фармзавод в Воронежской области. Компания ищет партнера, способного обеспечить ввод предприятия в эксплуатацию, сообщают «Ведомости».

Реализация проекта стала невозможной из-за антироссийских санкций, препятствующих ввозу в страну зарубежного сырья и специального оборудования. Тем не менее представитель компании подчеркнул, что Bionorica не покинет российский рынок.

Строительство завода в Воронежской области в рамках проекта по локализации производства Bionorica начала в 2017 году. Инвестиции в проект оценивались в 4,5 млрд рублей, а мощность предприятия планировалась на уровне 25 млн упаковок лекарств в год.

«Здесь будут производить лекарственные препараты на растительной основе. Мы надеемся, что на заводе будет налажено производство и растительного сырья, а у нас есть такой сельскохозяйственный потенциал. Речь идет о том, чтобы создать настоящий кластер», – говорил тогда губернатор Воронежской области Алексей Гордеев.

В эксплуатацию была введена только первая очередь объекта, но производство на предприятии так и не запустили, так как Bionorica столкнулась с проблемой длительного получения сертификатов на свои препараты. В 2021 году проект заморозили.

gxpnews