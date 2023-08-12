В Узбекистане озвучили количество погибших из-за индийских сиропов от кашля детей

В пятницу, 11 августа, в Узбекистане начался судебный процесс по делу о гибели в прошлом году 65 детей от токсичных сиропов от кашля, произведенных в Индии. Примечательно, что на заседании объявлено гораздо большее число погибших, чем было озвучено ранее (18 случаев смерти), сообщает Reuters.

Речь идет о смертельном отравлении сиропами от кашля «Док-1 Макс» от Marion Biotech, экспортировавшей продукцию в Узбекистан. После происшествия индийский регулятор аннулировал лицензию фармкомпании, за чем последовал арест некоторых ее сотрудников.

В Узбекистане на скамье подсудимых по делу о смерти детей оказался 21 человек, все они местные жители. Среди фигурантов дела – бывшие высокопоставленные чиновники, отвечавшие за лицензирование импортных лекарств, и руководители частной компании, которая занималась их ввозом и распространением. Об этом говорится в заявлении Верховного суда Узбекистана.

Им предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов, продаже некачественных или контрафактных лекарств, злоупотреблении служебным положением, халатности, подлоге и взяточничестве.

gxpnews