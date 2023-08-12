Центр Чумакова выводит в оборот первую инактивированную вакцину от полиомиелита

Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова разработал первую отечественную инактивированную вакцину от полиомиелита «ПолиовакСин». Препарат придет на смену иностранной вакцине, которую раньше использовали для вакцинации.

Разработку «ПолиовакСина» в центре начали в 2017 году. Препарат прошел все необходимые клинические исследования и получил регистрационное удостоверение Минздрава. По словам генерального директора центра Айдара Ишмухаметова, до конца текущего года будет выпущено более 1,9 млн доз «ПолиовакСина».

«ПолиовакСин» разработан с использованием тех же штаммов, которые в середине ХX века советским ученым передал американский вирусолог Альберт Сэбин. Тогда это позволило создать вакцину с живым вирусом, благодаря чему в СССР удалось остановить эпидемию полиомиелита. Нынешняя инактивированная вакцина содержит мертвый вирус, что повышает безопасность препарата для пациентов.

gxpnews