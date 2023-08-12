Росздравнадзор разъяснил, каких рецептурных ЛП коснутся новые правила отпуска

С 1 сентября 2023 года в России начнет действовать новый порядок фиксации отпуска рецептурных препаратов из аптеки. Реквизиты рецептов – дата выдачи, номер и серия – будут фиксироваться в системе мониторинга движения лекарственных препаратов. Тем не менее новые правила коснутся не всех позиций, как сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.

Под эти нововведения подпадают лекарства, подлежащие предметно-количественному учету (фармсубстанции и препараты, содержащие в том числе наркотические, психотропные вещества и их прекурсоры, сильнодействующие и ядовитые вещества), льготные препараты и те, отпуск которых произведен в дистанционном режиме. «В других случаях изменений в правилах вывода препаратов из оборота в системе маркировки при отпуске через аптечную сеть не будет», – уточнили в ведомстве.

Как ранее сообщали GxP News, нововведение позволит привязать продажу конкретного препарата к конкретному рецепту. И, соответственно, подтвердить, что препарат продан по существующему рецепту, выписанному врачом. Тем не менее пациентское сообщество усмотрело в новых правилах снижение доступности лекарств. Таким мнением с GxP News поделился председатель Общественного совета по защите прав пациентов, сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.

«Турбулентность, возможно, будет серьезная, потому что не все регионы технически готовы к введению новых правил. То, что технология обкатывалась долгое время до введения, значительно упростит аптекам задачу. Но в то, что все врачи одновременно и быстро начнут выписывать правильно рецепты, я не верю. Как и в то, что пациентское сообщество будет спокойно реагировать на необходимость идти к врачу за всеми рецептами. У нас граждане к этому пока не приучены», – говорил он.

gxpnews