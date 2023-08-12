Поставщика медоборудования обвиняют в даче взятки главе ульяновского Минздрава

Прокуратура Ульяновской области направила в суд уголовное дело по делу о даче взятки главе ульяновского Минздрава. Речь идет о сумме в 2 млн руб., которую местный предприниматель пытался дать министру, чтобы тот закупил дорогостоящее медоборудование. Предпринимателю грозит до 15 лет лишения свободы.

Прокуратура Ульяновской области утвердила обвинительное заключение в отношении местного предпринимателя. Он обвиняется в попытке дать взятку главе регионального Минздрава (ч.5 ст.291 УК РФ). Уголовное дело направлено в суд, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

По данным прокуратуры, предприниматель является соучредителем нескольких коммерческих организаций. Он намеревался дать взятку в размере 2 млн руб. главе регионального Минздрава. В ответ министерство должно было закупить дорогостоящее медоборудование у компании, подконтрольной поставщику.

Однако глава Минздрава сообщил об этом правоохранителям. 1 июля 2022 года полученные от предпринимателя деньги он передал правоохранительным органам. Сейчас поставщику грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. Имя обвиняемого и главы Минздрава не называются. На тот момент ведомство возглавлял Александр Гашков.

Фото: fabrikasimf/ru.freepik.com

Артем Косенок

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