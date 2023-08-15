Novartis завершила сделку по приобретению Chinook Therapeutics за $3,5 млрд

Novartis приобрела компанию Chinook Therapeutics за $3,5 млрд с целью пополнить свой портфель препаратов для лечения заболеваний почек. Сделка, которая была анонсирована в июне 2023 года, состоялась в момент, когда Chinook вывела испытания двух своих разработок для лечения IgA-нефропатии (IgAN) – атрасентана и зигакибарта – в третью фазу.

IgAN – хроническое заболевание почек, при котором иммуноглобулин А (IgA) задерживается в гломерулах почек (почечные клубочки, которые фильтруют кровь), вызывая их рубцевание и повреждение. По данным благотворительной организации Kidney Research UK, в настоящее время лечение этого заболевания включает симптоматический контроль и терапию препаратами для снижения артериального давления, которые также могут уменьшить протеинурию (распространенный симптом IgAN), и иммунодепрессантами.

Зигакибарт представляет собой подкожное моноклональное антитело, направленное против лиганда, индуцирующего пролиферацию. Исследование третьей фазы началось в июле 2023 года, его первичной конечной точкой является изменение протеинурии по сравнению с исходным уровнем. Атрасентан – пероральный препарат-антагонист рецепторов эндотелина А. По предварительным данным, атрасентан вызывает значительное снижение протеинурии по сравнению с плацебо.

В портфеле компании Chinook также имеются препараты, находящиеся на ранних стадиях разработки, в том числе CHK-336 для лечения первичной гипероксалурии и других почечнокаменных заболеваний. Работы по изучению его воздействия на организм человека приостановлены из-за серьезного нежелательного явления, наблюдавшегося в исследовании первой фазы.

В прошлом месяце Novartis приобрела компанию DTx Pharma. Сделка составила $500 млн, еще примерно столько же могут составить дополнительные выплаты, зависящие от достижения определенных результатов. Компания специализируется на поиске вариантов лечения различных заболеваний с помощью малых интерферирующих РНК.

gxpnews