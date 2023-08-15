Опрос: 59% медиков не поддерживают запрет на свободную продажу препаратов для аборта

Проект приказа по контролю за оборотом препаратов для абортов представлен на пленарном заседании Госдумы в середине июля. Принять документ планируется до конца 2023 года. Как отмечал глава Минздрава России Михаил Мурашко, использующиеся для медикаментозного аборта препараты должны быть под «жестким контролем» при обращении в медицинских и фармацевтических организациях. Тогда же в ведомстве сообщили, что намерены рассмотреть предложение депутатов о запрете абортов в частных клиниках.

Согласно проведенному опросу, 60% респондентов оценивают такие меры негативно. Еще у 23% опрошенных нейтральное отношение, так как инициативы, по их мнению, вряд ли будут реализованы в полной мере. Непосредственно предложение по ограничению свободной продажи препаратов для прерывания беременности оценивают отрицательно 59% участников опроса, еще 22% высказались положительно, а 19% – нейтрально.

Почти половина опрошенных врачей (45%) отмечают, что решающим в отношении аборта должно быть исключительно мнение женщины, еще 33% считают, что решение должно исходить от пары. За свободный выбор женщины при использовании экстренной контрацепции выступают 50% врачей, за согласование с партнером – 33% респондентов. Только 5% медиков согласны с утверждением, что такой вид контрацепции является медикаментозным абортом и его необходимо запретить. Подавляющее большинство опрошенных (68%) ответили, что в ряде случаев это актуальный метод предотвращения нежелательной беременности, поэтому продажу таких препаратов жестко контролировать не нужно.

Врачам в ходе опроса предложили выбрать несколько вариантов, к которым могут привести нововведения. Почти все участники исследования (87%) сошлись во мнении, что меры могут привести к росту числа криминальных абортов, из них 64% считают, что запреты и ограничения приведут к росту числа отказов от детей, 57% указали на возможный рост числа женщин, которые будут делать аборт в других странах, 47% назвали увеличение случаев убийств новорожденных, 44% посчитали возможным рост материнской смертности. Только 10% респондентов отметили, что нововведения позволят снизить количество абортов и обеспечат прирост населения.

Главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России Наталия Долгушина заявила, что новые правила по отпуску препаратов для проведения медикаментозного аборта не повлияют на их доступность, а работа с такими лекарствами в медорганизациях отлажена и не вызывает каких-либо проблем.

«Препараты для медикаментозного аборта могут быть опасны при самостоятельном применении. Именно поэтому их перевод на препаратно-количественный учет совершенно оправдан. Мера направлена на сохранение здоровья женщин, так как для профилактики осложнений медикаментозного аборта необходима консультация и назначение врача», – пояснила Долгушина.

Чтобы проводить эффективную профилактику нежелательных беременностей, нужна масштабная санитарно-просветительская работа с населением при господдержке с достаточном финансированием – так считает 71% опрошенных медиков. Вариант «увеличение доходов населения в целом» выбрали 77,5% респондентов, еще 58% посчитали необходимым усиление финансовой господдержки молодых семей и матерей-одиночек. На строительство достаточного количества яслей, детсадов, школ указали 57%. Почти столько же (55%) напомнили о реализации госпрограммы по контрацепции для малообеспеченных граждан и доступности процедуры стерилизации.

Важность юридической защиты матери и ребенка отметили 47,5%, а 44% напомнили об уроках секс-просвещения в школах/ПТУ/вузах. Только 11,2% респондентов предложили передать функцию профилактики нежелательных беременностей в частный сектор.

Также был опрошен 101 медик (6% от общего числа), в профессиональные обязанности которого входит проведение абортов, из них 71% сообщили, что существует негласное правило – убедить женщину отказаться от аборта и сохранить беременность. Выяснилось, что 50% пытаются переубедить женщину, если она решилась на аборт по собственной инициативе, еще 43,6% отметили, что все зависит от каждой конкретной ситуации. Только 5,9% врачей не пытаются повлиять на решение пациентки.

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