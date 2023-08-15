«Инплайн» вложит 112 млн рублей в производство вакуумных пробирок в Перми

В частности, 64,6 млн рублей предоставит ФРП России, а еще 25 млн рублей – ФРП Пермского края. Компания намерена приобрести оборудование и подготовить помещение для запуска нового направления производства.

Как отмечают представители компании, на вакуумные пробирки для забора крови будет спрос, так как продукция включена в план мероприятий по импортозамещению в медицинской промышленности России. На производстве будет 17 рабочих мест.

Компания «Инплайн» производит пластиковую тару для сыпучих и наливных продуктов, в том числе для спортивного питания, биологически активных добавок, косметических продуктов, кондитерских изделий и других товаров. Существующее предприятие компании имеет общую площадь более 1,5 тысячи кв. м, там работают 54 человека. За 2022 год на заводе произвели 185 тонн продукции и более 7 млн изделий.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Инплайн» зарегистрировано в Пермском крае в 2016 году. Основным видом деятельности является производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров. Компания на 45% принадлежит Виталию Дышлову, 30% – у Сергея Шевшелева, 21,33% – у Дмитрия Анищенко и 3,67% – у Алексея Зубахина. Выручка «Инплайн» в 2022 году составила 174,1 млн рублей, чистая прибыль – 20,8 млн рублей.

В октябре 2022 года Минпромторг РФ предложил ввести запрет на приобретение импортных пробирок для взятия крови для государственных нужд. Позднее, в марте 2023 года, по решению правительства в постановление №616 от 30 апреля 2020 года были включены вакуумные пробирки для диагностики in vitro с ОКПД2 32.50.50.181, 32.50.50.190 и 32.50.13.190, а также НКМИ 293640, 293630, 293700, 293780, 293540, 293760, 293480 и 293400. Тогда же их исключили из правила «Третий лишний», но позиция с иными НКМИ осталась в силе.

В апреле 2023 года Минпромторг выступил с предложением внести в перечень «Второй лишний» дополнительную классификацию пробирок для взятия венозной крови, а также полностью исключить эту позицию из перечня «Третий лишний». В предлагаемой позиции вакуумных пробирок в указанное постановление планируют добавить новый код ОКПД2 – 22.29.29.190, а также еще шесть позиций НКМИ: 293370, 293420, 293500, 293570, 293660, 334330. Кроме того, из перечня постановления №102 от 5 февраля 2015 года, регламентирующего правило «Третий лишний», позицию вакуумных пробирок намерены полностью исключить.

В правительстве отметили, что данное нововведение позволит отказаться от закупок импортных пробирок и поддержать отечественных производителей. По информации Минздрава России, в 2022 году потребность медицинских организаций оценивалась в 834,4 млн вакуумных пробирок в год. Минпромторг полагает, что отечественные предприятия смогут полностью закрыть потребность в медизделиях по указанному профилю.