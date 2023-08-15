Индийский инвестор за 1,1 млрд рублей построит фармзавод в ОЭЗ «Дубна»

В составе фармпредприятия будет центр разработки препаратов и склад готовой продукции. Возвести объект планируют в течение трех лет. Площадь завода составит около 10 тысяч кв. м. Участок для строительства предприятия площадью 1 гектар расположен на территории Российского центра программирования.

Компания «Эдвансд ЛайфСайенс» на площадке в ОЭЗ «Дубна» намерена выпускать фармсубстанции и готовые препараты, предназначенные для терапии рака легких, молочной железы, щитовидной железы, других онкологических заболеваний. Всего на заводе появится 200 рабочих мест.

Учредитель компании – предприниматель из Индии Раджеш Шарма. В 2003 году он основал производственно-дистрибьюторскую компанию «Эдвансд». В 2018 году при помощи государственной стратегии «Фарма-2020» группа компаний «Эдвансд» открыла первый завод по производству твердых лекарственных форм в Белгороде. В 2021 году в Пермском крае появилось предприятие по производству растворов для инфузий, в прошлом году ГК также открыла завод, выпускающий активные фармацевтические субстанции.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Эдвансд ЛайфСайенс» зарегистрировано в Дубне (Московская область) в 2022 году. Руководителем и бенефициаром является Раджеш Шарма. Также ему принадлежат ООО «Эдвансд Трейдинг», ООО «Эдвансд Фарма» и ООО «Эдвансд Пермь».

В июне 2023 года стало известно, что компания «ТПК «РадиусМед» планирует вложить 253,6 млн рублей в производство шприц-инъекторов высокого давления одноразового использования на базе ОЭЗ «Дубна». Мощность производства оценивается в 520 тысяч изделий. Медицинские изделия применяются в ходе ангиографии, исследований с помощью КТ и МРТ. Объем инвестиций в проект оценивают в 254,6 млн рублей, из них 196 млн инвестор получит в виде займа Фонда развития промышленности РФ по программе «Проекты развития».