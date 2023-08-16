ФАС согласовала стоимость российского аналога «Везикара»

Федеральная антимонопольная служба согласовала стоимость первого отечественного препарата-дженерика с МНН солифенацин – «Солифенацин Канон». Цена за упаковку из 30 таблеток в дозировке 10 мг составила 760,96 рубля, что ниже на 15% по сравнению с оригинальным «Везикаром» от Astellas (918,26 рубля).

«Солифенацин Канон» относится к группе антихолинергических средств, применяемых при лечении мочевыделительной системы. Помимо «Везикара», на российском рынке доступны еще два препарата с аналогичным действующим веществом: «Везигамп» (Sun Pharmaceutical Industries) и «Соликса-Ксантис» (Saneca Pharmaceuticals).

Ранее ФАС согласовала цену на препарат «Лапатиниб-Химрар» с действующим веществом лапатиниб производства АО «ИИХР» группы компаний «ХимРар». Это первый отечественный дженерик с таким МНН. «Лапатиниб-Химрар» будет стоить на 40% меньше, чем оригинальный «Тайверб» (Novartis): 64 300 рублей за упаковку из 140 таблеток в дозировке 250 мг.

gxpnews