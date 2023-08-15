В 2022 году маркировка не допустила к продаже нелегальные препараты на 1 млрд рублей

Заместитель председателя Комитета по экономической политике Госдумы РФ Артем Кирьянов оценил экономический эффект от запуска системы маркировки. По данным на конец 2022 года, нанесение идентификационных знаков на упаковку товаров, вошедших в перечень, привнесло в экономику более 435 млрд рублей.

«Это дополнительные налоговые поступления и положительный баланс расходов и доходов бизнеса. На конец 2025 года с учетом новых товарных групп (сладкие напитки и соки, БАД, медицинские изделия, антисептики, кресла-коляски, детская вода) общий экономический эффект ожидается в четыре раза выше: на уровне 1,6 трлн рублей», – заявил он в ходе беседы с «АИФ».

Говоря о влиянии маркировки на фармацевтическую отрасль, Кирьянов отметил, что в 2022 году в три раза снизились продажи просроченных лекарств. «Остановлен оборот фальсифицированных и незарегистрированных лекарств за год на сумму более 1 млрд рублей. В целом вектор детенизации экономики задан, а механизмы разработаны и успешно внедряются», – утверждает он.

gxpnews