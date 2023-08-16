Смерть человека из-за выхода из строя инсулиновой помпы стала причиной иска к Medtronic

Компания Medtronic столкнулась с судебным иском, поданным родственниками жителя штата США Миссури после его смерти из-за сбоя в работе автоматизированной инсулиновой помпы. В заявлении семьи утверждается, что прибор неожиданно вышел из строя и за раз доставил в организм больного диабетом Майкла Домановски летальную дозу инсулина, рассчитанную на неделю, сообщает портал АboutLawsuits.com.

Противодиабетические устройства Medtronic регулярно подвергались отзыву из-за серьезных конструктивных проблем. В том числе это касается 600-й серии: как выяснилось, некоторые устройства имеют дефект фиксирующего кольца, которое удерживает инсулиновый картридж. Нарушение его функции может привести к недостаточной или избыточной дозировке инсулина. На данный момент известно о 2175 случаях подобных нарушений в этой серии помп.

Тем не менее, как утверждается в иске, Майкл Домановски не был осведомлен о возможных сбоях помпы. Личное обращение компании с информацией о потенциальной опасности устройства его семья получила только спустя несколько дней после смерти больного.

Мужчина скончался в 2020 году. Он заправил инсулиновую помпу и уснул, и в течение небольшого промежутка времени устройство вывело все содержимое, рассчитанное на несколько дней, в его организм. В иске отмечается, что, по всей видимости, Домановски скончался от тяжелой гипогликемии. Вскрытие показало, что уровень сахара в организме был крайне низким. В своей жалобе семья мужчины адресовала компании претензии к качеству продукции, а также обвинила ее руководство в халатности, нарушении гарантийных обязательств.

Инсулиновые помпы Medtronic MiniMed – это небольшие компьютеризированные устройства, которые в течение дня доставляют инсулин пациентам с сахарным диабетом через катетер, вживленный под кожу. Они подключаются по беспроводной связи как к системе мониторинга для отслеживания уровня глюкозы, так и к дистанционному контроллеру, предназначенному для связи с помпой и выдачи определенного количества инсулина.

В сентябре 2022 года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) опубликовало предостережение о небезопасности применения инсулиновой помпы Medtronic MiniMed серии 600. В частности, в нем говорилось о риске кибератак хакеров, которые могут получить удаленный доступ к устройству и нарушить процесс доставки инсулина.

gxpnews