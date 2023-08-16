Генпрокуратура РФ: ценообразование на лекарства под особым контролем

Генеральная прокуратура РФ проводит мониторинг цен на продукты питания и социально значимые товары. В случае обнаружения признаков обмана потребителей производителями, поставщиками и продавцами такой продукции последует реакция ведомства, сообщается на сайте.

«Участники рынка, которые скрывают от населения достоверную информацию о товаре и вводят в заблуждение относительно изменения его реальной стоимости, своими действиями могут спровоцировать социальную напряженность. В этой связи Министерству промышленности и торговли РФ предложено принять меры по урегулированию ситуации, в том числе путем введения единых требований к фасовке товара», – говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

Уточняется, что состояние законности при ценообразовании на товары первой необходимости и медицинские препараты находится на особом контроле Генпрокуратуры.

В мае 2023 года ведомство направило в регионы поручение о проведении дополнительных проверок относительно стоимости лекарств. По результатам при наличии оснований принимаются меры по устранению нарушений.

gxpnews