В Минпромторге прокомментировали уход «Исентресса» против ВИЧ из России

Российские фармпредприятия обладают достаточными производственными мощностями для удовлетворения потребности в лекарствах на основе ралтегравира, которые применяются для лечения ВИЧ-инфекции. Так пресс-служба Минпромторга прокомментировала информацию об уходе с российского рынка препарата «Исентресс» от MSD.

«Также фиксируются остатки указанного лекарственного препарата на складах предприятий», – добавили в пресс-службе ведомства.

С МНН ралтегравир в России зарегистрированы пять препаратов. Производство двух из них локализовано по полному циклу («Фармасинтез» и «Промомед Рус»), еще два выпускаются со стадии готовой лекарственной формы («Р-Фарм» и «ПСК Фарма»). Производство пятого препарата в стране не локализовано.

Как ранее писал «Коммерсантъ», MSD прекращает как поставки «Исентресса», так и его производство. Причиной стало истечение патентной защиты на препарат, в связи с чем на рынке появились сразу три дженерика.

gxpnews