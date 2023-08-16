Американская Delcath добилась одобрения медизделия FDA спустя 10 лет после отказа

Американская компания Delcath получила разрешение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на продажу устройства Hepzato Kit, предназначенного для доставки препарата мелфалан в организм пациентов с метастатической увеальной меланомой с нерезектабельными печеночными метастазами. Одобрение регулятора получено спустя 10 лет после отказа в 2013 году: тогда FDA попросило компанию провести дополнительные исследования, сообщает Fierce Pharma.

В итоге одобрение получено на основании результатов исследования, в ходе которого 73,6% испытуемых заявили о клинической пользе, причем у 7,7% и 28,6% из них были отмечены полный или частичный ответы, соответственно. Пациенты прошли шесть курсов лечения с помощью Hepzato Kit с перерывом в шесть-восемь недель между ними. Наиболее распространенным побочным эффектом терапии является снижение количества клеток крови.

Увеальная меланома – редкое заболевание, но при этом наиболее распространенное из всех злокачественных новообразований глаза. По данным Delcath, в девяти из 10 случаев метастазы при увеальной меланоме локализуются в печени. Часто причиной смерти пациента становится именно печеночная недостаточность.

Hepzato Kit компании Delcath представляет собой комбинацию препарата мелфалан и устройства, позволяющего вводить его в печень (мелфалан применяется в химиотерапии на протяжении десятилетий). Этот «минимально инвазивный» процесс использует чрескожные катетеры «для временной изоляции печени от остальной кровеносной системы организма». Затем в течение 30 минут устройство вводит гидрохлорид мелфалана непосредственно в печень. После этого кровь пациента проходит через фильтры устройства «и возвращается в остальную кровеносную систему».

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gxpnews