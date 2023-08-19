Минпромторг предложил ввести федеральный контроль для производства промышленной продукции

В Минпромторге намерены ввести федеральный контроль за соблюдением обязательных требований к промышленной продукции. Кроме того, документ вводит понятие «обращение продукции на рынке».

За соблюдением обязательных требований к промышленной продукции введут федеральный контроль. Соответствующий проект федерального закона разместил Минпромторг на портале проектов нормативных правовых актов. Изменения предлагается внести в ст.3 закона «О промышленной политике в Российской Федерации» № 488-ФЗ от 31.12.2014 и отдельные положения Федерального закона № 184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании». В случае принятия документа, он вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

Организация и осуществление госконтроля будут регулироваться законом ‎№ 248-ФЗ от 31.07.2020. В положении о нем должны быть указаны наименование и структурные элементы техрегламента и (или) обязательных требований, подлежащих применению до дня вступления в силу техрегламентов в соответствии с законом № 184-ФЗ ‎от 27.12.2002, виды контролируемой продукции, а также перечень профилактических мероприятий.

Орган государственного надзора должен будет ежегодно, до 31 января, направлять в правительство доклад о результатах федерального контроля в прошедшем году. Проводить отборы проб, инструментальные обследования и экспертизы будут аккредитованные испытательные лаборатории.

Кроме того, на сайте Минпромторга должен появится реестр контрольных (надзорных) органов, проводящих проверки в сфере технического регулирования. Помимо самих госорганов в нем также будут указываться разделы техрегламентов, подлежащих контролю, и виды контролируемой продукции.

Также предлагается дополнить Федеральный закон № 184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» термином «обращение продукции на рынке». Под ним будут понимать этапы движения продукции ‎от изготовителя к приобретателю (потребителю, пользователю), охватывающие все процессы, которые проходит указанная продукция после выпуска ее в обращение, в том числе монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, в случае установления указанных требований в технических регламентах.

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Артем Косенок

Таисия Кубрина

pharmvestnik