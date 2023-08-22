В Зеленограде введен в эксплуатацию фармзавод «Р-Опра»

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин запустили новый фармацевтический комплекс «Р-Опра» на площадке «Алабушево» ОЭЗ «Технополис „Москва”» в Зеленограде (Москва). Завод построен в рамках офсетного контракта, заключенного с компанией в 2018 году, сообщил столичный мэр в своем телеграм-канале.

«Инвестор построил производство в Москве, а мы будем в течение семи лет закупать препараты. Они поступят в городские медучреждения. В первую очередь делаем то, что не производилось в России раньше. Таким образом мы снижаем зависимость от импорта и гарантируем стабильность поставок», – рассказал он.

Так, запланирован выпуск иммунодепрессантов, антиретровирусных препаратов, а также лекарств для лечения онкологических, орфанных, респираторных, противоревматических, сердечно-сосудистых, неврологических и нефрологических заболеваний. Медикаменты будут производить в разных формах: в виде таблеток и желатиновых капсул, стерильных растворов и лиофилизатов, а также порошков для ингаляций в капсулах.

Собянин подчеркнул, что в первом полугодии 2023 года рост производства лекарственных препаратов на московских фармпредприятиях составил две трети по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «В ОЭЗ формируется один из самых мощных в России кластеров по производству современных лекарств. За пять лет совместными усилиями мы построили восемь фармацевтических предприятий, к 2027 году их будет 15», – добавил мэр.

Как сообщалось ранее, общий бюджет проекта составил 7,4 млрд рублей, из которых 2 млрд рублей были предоставлены Фондом развития промышленности в виде льготного займа.

gxpnews