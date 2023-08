Минздрав одобрил первый в своем классе препарат для терапии бронхиальной астмы Минздрав: рисков для пациентов из-за прекращения поставок в Россию “Зепатир” нет » 13 компаний получили разрешения на исследования препаратов для лечения гепатита C Разрешения на проведение клинических исследований лекарственных препаратов для лечения гепатита C в России получили 13 компаний. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании Совета по национальным проектам. “Еще один важный элемент – это, конечно же, разработка и регистрация собственных лекарственных препаратов. Сегодня 13 компаний получили разрешение на проведение клинических исследований, и две компании сейчас проходят экспертизу – ждем решения совета этического комитета для выдачи разрешения на клинические исследования”, – сказал он. Мурашко добавил, что Минздрав проработал вопрос по снижению цен на препараты для лечения гепатита C. “Компании подтвердили – 20-30% готовы в рамках централизации, увеличения объема закупок дать дисконтирование”, – пояснил он. Ранее стало известно, что MSD прекратит поставки востребованного препарата против гепатита С – «Зепатира» – в Россию после 2024 года. gxpnews