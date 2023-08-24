Минздрав: рисков для пациентов из-за прекращения поставок в Россию “Зепатир” нет

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов сообщил, что не видит рисков для пациентов из-за прекращения поставок в Россию препарата “Зепатир”. Это решение не повлияет на доступность терапии гепатита C в России.

“Мы не видим рисков для пациентов в связи с ситуацией с препаратом “Зепатир”, связанной со стратегией производителя вывести данный препарат с международного рынка, в том числе российского. Данное решение не окажет влияние на доступность терапии гепатита С в России, препарат не является незаменимым или уникальным”, – сказал он.

Чуланов добавил, что партнер производителя – отечественная компания “Р-Фарм” – имеет достаточный запас “Зепатира”, поставляя препарат по всем текущим контрактам, и планирует поставки в объеме, достаточном для покрытия потребности российской системы здравоохранения, до 2025 года. Эксперт уточнил, что в России зарегистрированы все имеющиеся в мире препараты для лечения гепатита С. Они, по словам Чуланова, доступны, перебоев с поставками нет.

Ранее стало известно, что MSD прекратит поставки востребованного препарата против гепатита С – «Зепатира» – в Россию после 2024 года.

gxpnews