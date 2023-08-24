Центр лекобеспечения объявил 4 аукциона на поставку ЛП для “Круга добра”

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил четыре аукциона на поставку для «Круга добра» препаратов: «Трансларна» (МНН аталурен) для пациентов с миодистрофией Дюшенна—Беккера, «Гэттестив» (МНН тедуглутид) для лечения пациентов в возрасте от одного года и старше с синдромом короткой кишки, «Коселуго» (МНН селуметиниб), который используется для лечения нейрофиброматоза 1-го типа и «Вимизайм» (элосульфаза альфа) для лечения мукополисахаридоза IV типа А. Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.
Ранее центр объявил два аукциона на поставку для «Круга добра» противоопухолевого препарата «Ксалкори» (МНН кризотиниб) и «Оркамби» (МНН ивакафтор + лумакафтор), который применяется при муковисцидозе.
|№
|МНН, лекформа и дозировка
|Количество
|Цена за ед., руб.
|Начальная (максимальная) цена контракта, руб.
|Окончание подачи заявок
|1
|Аталурен, порошок для приема внутрь, 250 мг
|960,00 г лекарственной формы
|25 813,32
|24 780 787,20
|30.08.2023
|2
|Тедуглутид, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, 5 мг
|2 520,00 мг действующего вещества
|10 766,36
|27 131 227,20
|30.08.2023
|3
|Селуметиниб, капсулы, 10 мг
|8 220,00 капс. (шт.)
|6 380,00
|52 443 600,00
|30.08.2023
|4
|Элосульфаза альфа, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 1 мг/мл
|102 660,00 мл
|18 666,39
|1 916 291 597,40
|08.09.2023