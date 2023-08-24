Центр лекобеспечения объявил 4 аукциона на поставку ЛП для “Круга добра”

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил четыре аукциона на поставку для «Круга добра» препаратов: «Трансларна» (МНН аталурен) для пациентов с миодистрофией Дюшенна—Беккера, «Гэттестив» (МНН тедуглутид) для лечения пациентов в возрасте от одного года и старше с синдромом короткой кишки, «Коселуго» (МНН селуметиниб), который используется для лечения нейрофиброматоза 1-го типа и «Вимизайм» (элосульфаза альфа) для лечения мукополисахаридоза IV типа А. Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.

Ранее центр объявил два аукциона на поставку для «Круга добра» противоопухолевого препарата «Ксалкори» (МНН кризотиниб) и «Оркамби» (МНН ивакафтор + лумакафтор), который применяется при муковисцидозе.

№ МНН, лекформа и дозировка Количество Цена за ед., руб. Начальная (максимальная) цена контракта, руб. Окончание подачи заявок 1 Аталурен, порошок для приема внутрь, 250 мг 960,00 г лекарственной формы 25 813,32 24 780 787,20 30.08.2023 2 Тедуглутид, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, 5 мг 2 520,00 мг действующего вещества 10 766,36 27 131 227,20 30.08.2023 3 Селуметиниб, капсулы, 10 мг 8 220,00 капс. (шт.) 6 380,00 52 443 600,00 30.08.2023 4 Элосульфаза альфа, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 1 мг/мл 102 660,00 мл 18 666,39 1 916 291 597,40 08.09.2023

gxpnews