Опытная серия противовирусной вакцины выпущена в РБ

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на совещании по актуальным вопросам развития Витебского региона сообщил, что в стране выпустили опытную серию противовирусной вакцины, однако, не уточнил о каком именно препарате идет речь.

“Главный вопрос, с которого мы начнем нашу работу, – реализация важнейшего проекта: создание отечественной противовирусной вакцины в “БелВитунифарм”. На финансирование проекта деньги были предусмотрены в бюджете и инновационном фонде, – сказал Лукашенко. – По плану строительство завода должно завершиться в этом году. Как мне докладывают, первый этап позади, опытная серия вакцины выпущена”.

По его словам, наработанные в рамках проекта технологии и опыт можно будет использовать для выпуска других препаратов. “Как меня информируют, есть перспективное предложение о выпуске противоопухолевых препаратов для лечения заболеваний крови”, – отметил он.

gxpnews