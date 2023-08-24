ГК «ВИК»: для замещения иностранных ветпрепаратов потребуется до двух лет

С 1 сентября 2023 года все производители ветпрепаратов, чья продукция реализуется в РФ, должны обладать российским сертификатом GMP. Необходимость подтверждения соответствия надлежащим практикам при производстве существовала и ранее, однако запрета на оборот продукции без сертификата не было. Некоторые зарубежные компании, поставлявшие в Россию ветпрепараты в течение многих лет, как не проходили, так и не планируют проходить аттестацию, в связи с чем российский рынок лишится ряда лекарств для животных.

По мнению исполнительного директора группы компаний «ВИК» Сергея Каспарьянца, на замещение опустевших ниш потребуется всего один-два года. «Сейчас импортеры формируют значимые запасы для преодоления 2024 года, и это хорошо. Российским производителям требуется некоторое время для завершения текущих проектов и закрытия этих ниш. С уверенностью могу сказать, что 99% ветеринарных фармацевтических препаратов за один-два года будут замещены отечественными препаратами, аналогичными по эффективности и безопасности», – заявил он в ходе беседы с изданием «Ветеринария и жизнь».

Он добавил, что доля импортонезависимости в ветеринарной фармацевтике равна 50-55%. Ассортимент постепенно развивается, но для реализации проектов в этой сфере необходимы инвестиции, «в первую очередь в науку, технологические исследования и разработку действительно новых, революционных подходов». В плане государственной поддержки будет достаточно того же, что реализовано за рубежом (в США, Европе, Китае): субсидии на капитальные вложения при строительстве новых производственных площадок или переоборудовании существующих, а также на логистику при экспорте продукции за рубеж.

Также Каспарьянц заметил, что российской отрасли ветеринарной фармацевтики необходима государственная поддержка проектов по импортозамещению иностранных фармсубстанций. «Все лекарственные средства для людей и животных выпускают из фармсубстанций, производство которых на 90% сосредоточено в Китае и Индии. <…> В России 99% субстанций импортируется, государственная поддержка проектов этого направления очень помогла бы углубить процесс импортозамещения и независимости», – заключил он.

gxpnews