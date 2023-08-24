Больше половины фармацевтов не хотят работать в рамках маркетинговых контрактов

В Государственную думу вновь внесен законопроект, предполагающий ограничение маркетинговых бонусов, выплачиваемых аптекам фармпроизводителями, до 5%. Ряд аптечных ассоциаций высказался против принятия такого документа, указывая на то, что в случае его принятия сети будут вынуждены увеличить цены на лекарства. Сами фармацевты считают, что принятие закона приведет и к росту цен на лекарства, и к падению доходов и аптек, и самих фармацевтов. При этом 56% фармацевтов не хотят работать в рамках маркетинговых контрактов.

Депутаты Госдумы вновь рассматривают ограничение максимального размера платы за услуги по продвижению лекарственных препаратов в 5% от цены, так называемых маркетинговых бонусов. Похожий документ рассматривал прошлый созыв ГД в 2020 году, но тогда после первого чтения его отклонили.

В пояснительной записке к документу отмечается, что сейчас ограничение максимального размера платы за услуги по продвижению действует в отношении продовольственных товаров, включая биологически активные добавки. Однако лекарственные средства не подпадают под эту категорию, поэтому размер оплаты за подобные услуги можно устанавливать по своему усмотрению.

Авторы инициативы сообщают, что с конца февраля 2022 года размер платы за услуги по продвижению лекарственных препаратов в аптечных сетях кратно увеличился. В ряде случаев он достиг 30%, захватив заметную долю в общей выручке аптечных сетей.

Но, как указывают аптечные ассоциации, принятие законопроекта приведет не только к увеличению цен на лекарства, но и к исчезновению аптечного сегмента в регионах, где нет федеральных сетей и дешевой логистики.

Согласно опросу, проведенному на сайте сообщества «Фарма РФ», 67% респондентов сейчас работают по маркетинговым соглашениям с фармпроизводителями: 54% при этом работают в крупных сетях, а 13% – в несетевых аптеках. И одновременно 56% опрошенных не хотели бы работать в рамках маркетинговых контрактов.

Фармацевты, принявшие участие в опросе на сайте «Фарма РФ», считают, что закон об ограничении маркетинговых бонусов пойдет на пользу небольшим сетям и одиночным аптекам, так считают 30% опрошенных. Еще 22% считают, что это поможет отрасли в целом, а почти четверть опрошенных (24%) уверена, что закон не пойдет никому на пользу.

Одновременно 57% респондентов уверены, что ограничение маркетинговых бонусов серьезным образом повлияет на доходы аптек (противоположного мнения придерживаются 30% опрошенных). Половина респондентов уверена, что принятие закона приведет к снижению их зарплат.

45% респондентов считают, что принятие законопроекта приведет к росту цен на безрецептурные лекарства, причем не только в сетевых аптеках. Еще 27% опрошенных считают, что цены вырастут только в крупных сетях.

43% уверены, что законопроект не будет способствовать развитию малой аптечной розницы. Но почти столько же – 45% – считают, что, напротив, будет способствовать развитию всей отрасли в целом.

Главной причиной готовности фармацевтов отказаться от системы маркетинговых бонусов, несмотря даже на вероятное снижение заработной платы в связи с такой отменой, является надежда на то, что принятие закона будет способствовать повышению престижа профессий провизора и фармацевта, – на это надеются 45% респондентов. Лишь 38% считают рост престижа достаточной компенсацией за потерю маркетинговых вознаграждений.

Методология: опрос проходил с 28 июня по 18 июля 2023 года на сайте сообщества «Фарма РФ», участие в нем приняли 309 специалистов из всех регионов России.

gxpnews