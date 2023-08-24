Дания может прекратить оплачивать Ozempic и Wegovy для лечения диабета второго типа

Общественная комиссия Датского агентства по лекарственным средствам предложила прекратить субсидирование лечения диабета второго типа препаратами Ozempic и Wegovy от Novo Nordisk, а также другими схожими по действию средствами, относящимися к группе GLP-1. Вместо них следует отдать предпочтение более дешевым препаратам, говорится в опубликованной во вторник рекомендации, с которой ознакомился Reuters.

Хотя препараты группы GLP-1 значительно дороже других, особого преимущества в лечении пациентов, страдающих диабетом второго типа, они не гарантируют. «Они не должны быть предпочтительным выбором для пациентов с диабетом второго типа», – считают авторы документа. Впрочем, в обращении уточняется, что в отдельных случаях могут быть сделаны исключения.

По данным Датского агентства по лекарственным средствам, в прошлом году около 87 400 датчан получали субсидированные препараты GLP-1 для лечения диабета второго типа.

Летом 2023 года датская Novo Nordisk стала второй по стоимости компанией Европы после крупнейшего мирового производителя товаров класса люкс LVMH (Moet Hennessy Louis Vuitton). Это произошло в результате взлета акций, которому способствовала публикация результатов исследований о влиянии препарата Wegovy на состояние лиц с лишним весом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

gxpnews