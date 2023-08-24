«Герофарм» за 163 млн рублей открыл новый участок по сборке шприц-ручек с инсулином

Российская фармкомпания «Герофарм» вложила 163 млн рублей в проект по увеличению объема производства инсулиновых шприц-ручек на предприятии в подмосковном Оболенске. Средства израсходованы на организацию нового участка по сборке медизделий, сообщила пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.

Для создания нового участка было переоборудовано здание склада готовой продукции. На объекте площадью более 2000 кв. м установлена дополнительная автоматизированная линия, которая позволит собирать 7 млн шприц-ручек в год. «Производственная мощность предприятия увеличится до 21 млн инъекторов ежегодно», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее сообщалось, что компания «Герофарм» в качестве гуманитарной помощи направила в Киргизскую Республику 4300 инсулиновых шприц-ручек на общую сумму более 1,5 млн сомов (1,6 млн рублей). С весны 2023 года в стране наблюдается дефицит препаратов для борьбы с сахарным диабетом.

gxpnews