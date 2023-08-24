Правительство РФ подготовило обновленную стратегию развития обрабатывающей промышленности

По словам премьер-министра Михаил Мишустин, основная цель это повысить в течение ближайших 12 лет индекс обрабатывающих производств на 55% по отношению к базовому 2019 году.

“Сегодня в повестке заседания правительства очень важный вопрос. Это обновленная стратегия развития обрабатывающей промышленности, она рассчитана на долгосрочный период”, – сказал премьер, открывая заседание кабмина. Он напомнил, что президент России Владимир Путин уделяет этой теме очень серьезное внимание, потому что поддержка промышленности имеет важнейшее значение для укрепления технологического и промышленного суверенитета.

“Новый обобщенный стратегический документ предусматривает решение целого комплекса задач по приоритетным направлениям. В их числе – внедрение механизмов для стимулирования научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности, кардинальное обновление станкоинструментальной промышленности, реализация прорывных проектов в сфере цифровой трансформации отраслей и технологических процессов”, – перечислил Мишустин.

Премьер обратил внимание на то, что санкции со стороны недружественных государств привели к нарушению многих кооперационных связей, логистических маршрутов, к закрытию традиционных экспортных рынков. “Но несмотря на все трудности российские предприятия смогли быстро адаптироваться к новым условиям, в том числе благодаря своевременно принятым решениям, мерам поддержки. Они (предприятия – прим) сейчас активно наращивают темпы выпуска продукции”, – указал он.

“В первом полугодии индекс производства обрабатывающей промышленности в целом увеличился более чем на 6%. Ожидаем, что по итогам года в том числе в зеленую зону выйдут направления, где произошел наибольший спад. Все знают о том, что в части автотранспортных средств рост может составить около 2%, в сегменте машин и оборудования – примерно 3,5%, а в секторе лекарственных средств и препаратов – почти 8%”, – перечислил Мишустин. Он заключил, что важно продолжать внимательно следить за динамикой и обеспечить выполнение поручения президента по увеличению в текущем году объемов таких производств, а также их доли в ВВП.

Ранее Михаил Мишустин сообщал, что необходимо добиться ускоренного роста капиталоемких отраслей, которые требуют использования и обслуживания сложного оборудования, а также освоения новых технологий.

gxpnews