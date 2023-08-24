«Аргументум Фарма» получила льготный заем на строительство завода в Подмосковье

Фонд развития промышленности Московской области выдал льготный заем компании «Аргументум Фарма» на строительство завода на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Дубна» в Московской области. Общий объем инвестиций в проект составит 1,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба регионального министерства инвестиций, промышленности и науки.

“Заемные средства будут вложены в приобретение технологического оборудования и запуск серийного производства. На данный момент компания находится в активной фазе строительства”, – говорится в сообщении.

Уточняется, что ввод производства в эксплуатацию запланирован на 2025 год. На первом этапе компания сможет выпускать около 600 тысяч упаковок лекарств в год, в том числе тех, что числятся в перечне ЖНВЛП.

Компания «Аргументум Фарма» была создана и обрела статус резидента ОЭЗ «Дубна» в 2021 году. Разрешение на строительство завода в Подмосковье она получила в 2022 году. Его площадь превысит 8 тысяч кв. м.

gxpnews