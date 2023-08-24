Фармасинтез запустил в серийное производство суспензию “Номидес” в объемах 10 и 15 г

Группа компаний «Фармасинтез» запустила в серийное производство суспензию “Номидес” в объемах 10 и 15 г. «Фармасинтез» выпускает препарат с 2016 года. Препарат выпускается заводом ГК «Фармасинтез» в Иркутске.

“Номидес” – это противовирусный препарат , который при раннем назначении существенно сокращает общую продолжительность гриппа и его основных симптомов. “Номидес” можно принимать детям от одного года, а также беременным женщинам. На сегодняшний день, “Номидес” – единственный Осельтамивир на российском рынке, выпускаемый в форме суспензии.

«Фармасинтез» выпускает препарат с 2016 года. С 2021 года стартовал выпуск лекарственной формы в виде порошка для приготовления суспензии для приема внутрь. Однако, лекарственная форма была представлена только одним объемом – 30 г. Ее применение сопровождалось утилизацией большого количества суспензии при применении у детей массой менее 23 кг из-за ограниченного срока хранения.

В настоящий момент запущен выпуск еще двух объемов препарата – 10 и 15 г., которые предназначены для детей до 8 лет и весом до 23 кг. Уже выпущены порядка 100 000 упаковок суспензии, которые распространяются через аптеки и онлайн-площадки. К осеннему сезону гриппа компания выпустит еще 100 000 упаковок.

gxpnews