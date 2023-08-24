Nestle поднимет отпускные цены на детское питание

Письма с информацией о повышении отпускных цен получили ритейлеры и дистрибьюторы несетевой розницы, узнал «Коммерсантъ». Официально в компании увеличение стоимости продукции не комментировали.

В Минсельхозе отметили, что намерены «дополнительно уточнить» позицию Nestle. На данный момент, по информации ведомства, в целом в России «стоимость базового сырья для детского питания и готовых завтраков стабильна».

Партнер НЭО Альбина Корягина полагает, что вслед за компанией Nestle о повышении стоимости могут заявить и другие производители питания для детей. В России основными производителями заменителей грудного молока являются Danone («Тема», Aptamil) и InfaPrim (Nutrilak, «Нутриген», «Винни»). Компании от комментариев отказались.

Представители владельца бренда «Фруто Няня» (АО «Прогресс») отмечают, что такой шаг Nestle является предсказуемым в связи с ростом стоимости сырья, логистики и других расходов. Возможное повышение цен на свою продукцию в компании комментировать отказались.

К увеличившимся издержкам в сегменте детского питания может добавиться и проблема, связанная с демографическими факторами. В частности, снижение рождаемости уже привело к сокращению продаж детского питания. Как сообщает NielsenIQ, в первой половине 2022 года показатель уменьшился на 11,2% год к году, в январе – июне 2023 года – на 2,2%.

В мае 2022 года Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) выражал обеспокоенность из-за возможного дефицита детского питания, а также роста цены на жизненно необходимое лечебное питание. По данным организации, из-за ситуации на Украине и приостановки производства смесей на американском заводе компании Abbott Nutrition стоимость питания для страдающих от истощения детей могла увеличиться сразу на 16%.

Тогда отмечалось, что в России ценовое давление присутствует, однако о системной нехватке смесей для питания говорить рано. Росстат отмечал, что рост цен на детское питание был отмечен только в первую неделю марта. Тогда стоимость продукции возросла более чем на 4%. Эксперты прогнозировали возможный дефицит в стране из-за нескольких факторов – так, компания Nestle уведомила торговые сети об истощении запасов сырья, спрос подскочил на 250%, а некоторые производители детского питания объявили о проблемах с логистикой. Но позднее стало понятно, что дефицита продукции нет, на полках российских магазинов достаточное количество детских смесей.

Правительство РФ в мае 2023 года увеличило размер субсидирования льготных инвестиционных кредитов, которые выдают производителям специализированного лечебного питания для пациентов с орфанными и другими тяжелыми заболеваниями. По мнению властей, такие меры помогут в преодолении последствий санкционного давления и компенсируют задержки с поставками оборудования. Тогда же стало известно, что компании – производители молочного питания для детей могут пролонгировать действующие кредитные договоры с 8 до 12 лет.