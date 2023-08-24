Минздрав утвердил новые индикаторы риска для контроля за техобслуживанием медизделий

Минздрав обновил индикаторы риска для контроля за техобслуживанием медицинских изделий. Ведомство добавило три индикатора.

Минздрав утвердил новые индикаторы риска для контроля за техническим обслуживанием медицинских изделий. Такой приказ № 368н от 17.07.2023 опубликован на портале правовой информации. Прежний приказ ведомства № 503н от 24.05.2021 утратил свою силу.

О том, что Минздрав намерен обновить индикаторы риска, стало известно в конце июня. Проект приказа был размещен на портале regulation.gov.ru.

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Артем Косенок

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