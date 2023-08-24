Правительство обновило правила предоставления грантов на международные научные разработки

Правительство обновило правила предоставления грантов на международные научные разработки. Так, сокращена доля иностранного участия в уставном капитале получателей поддержки от государства.

Правительство внесло изменения в правила предоставления грантов на международные научные разработки. Соответствующее постановление № 1365 от 21.08.2023 опубликовано на портале правовой информации. Гранты выделяются на проведение российскими НИИ или вузами совместно с иностранными организациями научных исследований в рамках обеспечения реализации программы двух- и многостороннего научно-технологического взаимодействия.

Согласно документу, внесены изменения в показатели, необходимые для достижения результата предоставления гранта. Теперь в их числе не только количество патентов на изобретения, но и на полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, а также число свидетельств о государственной регистрации программ для электронных вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных микросхем.

В новом документе исключили обязанность Минобрнауки размещать на своем сайте объявление о проведении отбора и конкурсную документацию. Делать это теперь нужно лишь «при необходимости». Всю информацию ведомство будет публиковать на Едином портале бюджетной системы России.

Участником отбора не может стать иностранная компания, местом регистрации которой в том числе является офшорная зона. Также на гранты не сможет претендовать российское юрлицо, в уставном капитале которого доля иностранного участия превышает 25%. Ранее она не должна была быть выше 50%.

Для участия в отборе компания представляет в Минобрнауки заявку через систему «Электронный бюджет». Ранее нужно было сделать это на бумажном носителе с приложением электронных копий.

Также правительство уточнило критерии отбора организаций-победителей. Так, больше всего компания будет оцениваться по качеству проекта — его актуальности, целостности и значимости результатов исследования. На втором месте — квалификация, опыт работы и научные достижения работников, а на третьем — научный потенциал и материально-техническая база проекта.

За счет гранта компании смогут компенсировать средства, которые они потратили на проект еще до заключения соглашения о предоставлении финансовой поддержки от государства. Правительство уточнило, в какой срок будут перечисляться гранты, в зависимости от того, является ли получатель юрлицом или бюджетным учреждением. Также определены сроки предоставления отчетности о результатах разработок. Их достаточно будет представлять в электронном виде.

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Артем Косенок

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