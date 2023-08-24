Regeneron и J&J получат 1,4 млрд долл. для разработки новых вакцин против COVID-19

Regeneron и Johnson & Johnson получат финансирование от американского правительства для разработки вакцин и новых методов лечения от COVID-19.

Regeneron и Johnson & Johnson получат 1,4 млрд долл. от правительства США в рамках инициативы по разработке вакцин и методов лечения нового поколения против COVID-19. Об этом сообщает Министерство здравоохранения и социальных служб США (HHS).

Правительство направит финансирование на проекты, которые позволят разработать более эффективные и долговечные вакцины против коронавируса, новые методы лечения с помощью антител и технологии для оптимизации производственных процессов.

Это программа будет реализовываться в рамках инициативы Project NextGen, о которой было объявлено в апреле.

«Поскольку вирус продолжает развиваться, нам нужны новые инструменты, которые будут идти в ногу с этими изменениями», — заявила помощник министра здравоохранения по вопросам готовности и реагирования Доун О’Коннелл.

Из этих денег 326 млн долл. Regeneron потратит на разработку и тестирование нового профилактического моноклонального антитела, аналогичного «Эвушелду» от AstraZeneca. Клинические испытания новой терапии начнутся осенью.

Дополнительные 100 млн долл. получит Global Health Investment, некоммерческая организация, управляющая инвестиционным портфелем BARDA Ventures для инвестиций в новые технологии. Еще 10 млн долларов получит компания Johnson & Johnson Innovation для разработки новых терапий.

Остальное получат четыре организации, которые проведут клинические испытания вакцин против COVID-19. HHS заявляет, что финансирование будет направлено на поддержку IIb фазы клинических испытаний препаратов.

Николай Соколов

pharmvestnik