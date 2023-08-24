Два дистрибьютора включены в реестр недобросовестных поставщиков

Комиссия ФАС включила в реестр недобросовестных поставщиков ООО «Медикэр» и ООО «Драгсервис». Заявление на включение дистрибьюторов в черный список подал Центр лекобеспечения, который заключил с компаниями поставки лекарств по ВЗН.

Комиссия ФАС 16 августа провела проверки по двум фактам одностороннего отказа от исполнения государственного заказа. В обоих случаях заявителем выступал Федеральный центр планирования и лекарственного обеспечения (ФЦПиЛО), который заключил контракты с ООО «Медикэр» и ООО «Драгсервис» на поставку препаратов в рамках программы программе высокозатратных нозологий (ВЗН). По результатам разбирательства ФАС включила обе компании в реестр недобросовестных поставщиков (копия решения есть в распоряжении «ФВ»).

Обе компании заключили контракты на поставку рекомбинантного фактора свертывания крови VIIa эптаког альфа, который закупается для пациентов программы высокозатратных нозологий. У «Медикэр» сумма контракта составила 242,5 млн руб., у «Драгсервис» – на 37,4 млн руб. Обе компании планировали поставить препарат «АриоСэвен» иранского производителя AryoGen Pharme. В России держателем регистрационного удостоверения (РУ) является ООО «ПСК Фарма», на мощностях которого производится вторичная упаковка и выпускающий контроль качества.

Как указано в материалах ФАС, расторжение контракта инициировал ФЦПиЛО. Причина – «неисполнение существенных условий контракта». По условиям контракта с «Медикэр» лекарство должно было быть поставлено не позднее 10 июля 2023 года. Поставщик товар не поставил.

«Медикэр» планировал поставить препарат через другого дистрибьютора – ООО «Джодас Экспоим» и 24 мая получил от него гарантирующее письмо, заверяющее обязательство поставки. В «ПСК Фарме» подтвердили, что напрямую «Медикэр» с держателем РУ договор не заключал.

«Джодас Экспоим» планировал закупить препарат напрямую у AryoGen Pharme. Дистрибьютор также разъяснил, что имеет с производителем соглашение о поставках и эксклюзивные права на дистрибьюцию препарата. Тем не менее AryoGen не поставил препарат в адрес «Джодас Экспоим».

По мнению «Медикэр», компания не исполнила условия контракта из-за действий иранского производителя. Но доводы поставщика комиссией ФАС признаны необоснованными, а включение его в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года целесообразным.

История ООО «Драгсервис» в точности повторяет ситуацию с ООО «Медикэр». Этого поставщика включили в реестр недобросовестных поставщиков также на два года. Сведения о внесении в реестр уже отображаются на сайте госзакупок.

Согласно госреестру, в России зарегистрирован еще один препарат с МНН эптаког альфа – «Коагил-VII» компании «Эс Джи Биотех», принадлежащей Takeda.

По данным ФЦПиЛО, в 2023 году заключено несколько контрактов на поставку эптаког альфа на 701 млн руб. Помимо указанных компаний конкурсы выиграли «Фармстандарт» («Коагил-VII»), а также «РБ Трейд» («АриоСэвен»). На сайте госзакупок акты выполненных работ пока не опубликованы.

Елена Калиновская

pharmvestnik