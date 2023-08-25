Возможен ли национальный суверенитет в области медпрома

Импортозависимость российских производителей медицинских изделий по-прежнему остается серьезной проблемой. По итогам первой половины 2023 года число регистраций медизделий сократилось на 16,5%. Это самый низкий показатель с начала пандемии COVID-19, когда правительство ввело упрощенную регистрацию медизделий.

Очевидно, что такая ситуация спровоцирована снижением активности зарубежных поставщиков, многие из которых приостановили свою деятельность. Среди них производители респираторов и стоматологических изделий, поставщики лабораторного, диагностического оборудования и реагентов. Число разрешений, выданных Росздравнадзором на проведение клинических испытаний медизделий, в первой половине 2023 года сократилось в девять раз и свидетельствует о меньшем поступлении на рынок передовой западной техники.

Упрощение в 2022 году правил регистрации медизделий, признанных дефектурными, не стало стимулом для российских производителей. Сегодня повышенный интерес российские дистрибьюторы проявляют к продукции из Китая и Индии, но быстрого замещения отсутствующих медизделий пока не получается. Как утверждают эксперты, активность российских дистрибьюторов может стать более заметной к концу 2023 года.

Объективно говоря, российский рынок медизделий по сравнению с рынками остальных стран небольшой. На протяжении довольно длительного времени он не превышал 300-400 млрд рублей. После резкого подъема, практически вдвое, связанного с COVID-19, откатился назад. Количество наименований медизделий на российском рынке – более 300 тысяч, тогда как в Европе – более 500 тысяч. Медицинская промышленность остается диверсифицированной отраслью, и доля отечественных изделий на сегодняшний день составляет, в зависимости от ниши, 25-30%.

Смогут ли российские производители гарантировать обеспеченность здравоохранения медицинскими изделиями?

gxpnews