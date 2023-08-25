Российская компания запустит производство высших жирных спиртов за 21 млрд рублей

Промышленная компания «Фарус» планирует запустить производство высших жирных спиртов (ВЖС) на основе новой технологии их синтеза. Это позволит снизить зависимость от поставок ВЖС из-за рубежа, выяснили «Известия».
ВЖС – необходимое сырье при производстве фармацевтических средств и косметических средств, реагентов в нефтехимии и нефтедобыче и множества других товаров. В настоящее время, по словам акционера «Фаруса» Линара Фаттахова, 100% ВЖС Россия импортирует – из Германии, Индонезии и Малайзии.
Для создания собственной технологии группа ученых, в том числе из РАН, изучила все имеющиеся в мире методы производства ВЖС. В итоге за основу был взят, а затем доработан алюминийорганический синтез. В июле 2023 года компания запатентовала свою разработку в РФ и ЕАЭС.
Теперь же «Фарус» готовится перейти к стадии промышленного производства. Уже получено одобрение Госэкспертизы на строительство предприятия в особой экономической зоне «Алга» в Республике Башкортостан. Проект потребует не менее 21 млрд рублей заемных средств, и компания уже ведет переговоры с банками, подчеркнул Линар Фаттахов. Начальная мощность предприятия – 48 тысяч тонн ВЖС в год.
Ранее в интервью Фаттахов говорил, что будущее предприятие полностью обеспечит страну ВЖС и будет экспортировать сырье. «Наше производство будет обеспечивать примерно 80% этого рынка, но уже через два года после запуска основного производства мы планируем увеличить мощности и стать полностью самодостаточными, обеспечивая весь рынок на 100%. Кроме того, у нас огромный экспортный потенциал для данного продукта. Мы планируем строительство дополнительного производства, чтобы удовлетворить потребности наших партнеров в других странах. Особый интерес проявляют страны СНГ, Восточной Европы и арабский полуостров, включая Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты», – пояснял он.