Против AstraZeneca подали иски из-за осложнений после вакцинации от COVID-19

Британско-шведская компания AstraZeneca получила два иска от жителей Великобритании, в которых говорится о серьезных последствиях, возникших на фоне вакцинации от COVID-19. Как пишет Reuters, это первые иски, поданные в стране в связи с побочными реакциями на вакцину.

При этом фармгигант отказался от комментариев по поводу текущих судебных дел и апеллировал к гарантированной безопасности решений, которые принимались регулирующими органами здравоохранения.

Так, британец Аниш Тейлор обвинил компанию в смерти своей жены: она умерла в 2021 году после получения первой дозы вакцины AstraZeneca. По мнению его адвоката, в ближайшее время подобные иски подадут еще порядка 50 человек.

Еще один иск подан от Джейми Скотта, который заявил, что получил осложнение в виде тромбоцитопении после вакцинации препаратом от AstraZeneca. Это состояние может привести к летальному исходу. Юридическая фирма Hausfeld, представляющая интересы Скотта в суде, заявила, что к ней обратились еще около 40 человек или семей, переживших утрату из-за вакцинации.

Скотт намерен добиться от AstraZeneca материальной компенсации с целью «восстановить свою жизнь, насколько это возможно, и обеспечить безопасность своей семьи».

Напомним, в Англии вакцинация препаратом от AstraZeneca, разработанным совместно с Оксфордским университетом, стартовала в начале 2021 года, на следующий месяц после одобрения Агентством по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) Великобритании. При этом уже тогда было известно о проблемах со свертыванием крови, возникающих на фоне вакцинации.

Согласно публикации в журнале PLoS Medicine, противокоронавирусная вакцина AstraZeneca увеличивает риск появления лишь одной формы тромбозов, и только у пожилых людей. «Этот риск характерен лишь для пожилых людей, причем в абсолютном выражении он увеличивается слабо», – заявляли авторы статьи.

gxpnews