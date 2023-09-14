Seagen и Nurix объявили о стратегическом сотрудничестве в области онкологии стоимостью более $3,4 млрд

Seagen и Nurix заключили сделку о стратегическом сотрудничестве с целью продвижения нового класса лекарств для лечения рака. По условиям сделки Nurix получит авансовый платеж в размере $60 млн с возможностью получения примерно до $3,4 млрд в виде поэтапных платежей за исследования, разработки, нормативные и коммерческие выплаты по нескольким программам, а также роялти от будущих продаж. Nurix также сохраняет за собой право на участие в прибыли США и совместное продвижение двух продуктов, возникших в результате сотрудничества.

Сотрудничество между двумя компаниями будет сосредоточено на инновационном подходе к объединению двух мощных технологий борьбы с раком – конъюгации антитело-лекарство – antibody-drug conjugation (ADC) и целевой деградации белка – targeted protein degradation (TPD) – с целью создания ЛС с новыми механизмами действия.

В рамках сотрудничества Nurix, биофармацевтическая компания клинической стадии, будет использовать свою запатентованную платформу DELigase для разработки целевых белковых деструкторов против множества мишеней, номинированных Seagen, по своим свойствам подходящих для конъюгации антител.

В ходе развития программы Seagen будет конъюгировать эти разрушающие антитела вещества с выбранными антителами с целью создать новый класс лекарств, называемых конъюгатами антитела и деградатора (degrader-antibody conjugates, DAC), и продвигать кандидатов на лекарства DAC посредством доклинических и клинических разработок и последующей коммерциализации.

В случае успеха в рамках этого сотрудничества можно будет разработать и коммерциализировать несколько препаратов DAC.

«Объединив ткане- и опухолевую специфичность антител с высокоэффективной и каталитической целенаправленной деградацией белков-возбудителей рака, мы считаем, что препараты DAC способны стать следующим поколением противораковых лекарств для широкого спектра солидных опухолей и гематологических злокачественных новообразований», – заявил Артур Сэндс (Arthur Sands), президент и главный исполнительный директор Nurix.

После получения авансового платежа в размере $60 млн Nurix ожидает, что имеющихся у нее денежных средств будет достаточно для финансирования ее операционной деятельности во втором квартале 2025 года.

В марте 2023 года стало известно, что Pfizer намерена приобрести Seagen по цене $299 за акцию, что составляет около $43 млрд. Однако на фоне блокировки процесса слияния компаний Аmgen и Horizon внимание Еврокомиссии и Федеральной торговой комиссии США привлекла также сделка Pfizer и Seagen.

gxpnews