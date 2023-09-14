СМИ: доля зарубежных фармкомпаний на рынке госзаказа достигла 63%

Что касается конкретных компаний, то за последний год поставки в государственные медицинские организации, по данным DSM Group, нарастили швейцарская Roche (с 6,03 до 9,94%), американская Johnson & Johnson (с 4,24 до 5,91%), британо-шведская AstraZeneca (с 4,19 до 5,11%). Совокупный объем заключенных с ними контрактов за первые семь месяцев 2023 года составил 97,2 млрд рублей (против 80 млрд и 59 млрд в 2022 и 2021 годах).

Как объясняют эксперты, иностранные фармпроизводители не хотят терять такой крупный для них рынок, как Россия. По словам генерального директора DSM Group Сергея Шуляка, по итогам первых шести месяцев 2023 года его общий объем составил 424 млрд рублей, годом ранее – 490 млрд. На это же указывает и директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

По его словам, госсегмент в последние несколько лет даже демонстрирует тенденцию к расширению, в том числе за счет того, что бюджет оплачивает лечение ряда тяжелых заболеваний, которые, в свою очередь, требуют дорогостоящих препаратов. Например, для фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, «Круг добра» ежегодно выделяется более 100 млрд рублей, уточнил Беспалов.

Многие зарубежные препараты нечем заменить. 90% инновационных лекарственных средств производятся за границей, отмечает Шуляк. Например, та же «Золгенсма» или «Спинраза» не имеют российских дженериков, уточнил он. Кроме того, иностранные фармкомпании продолжают продвигать свои препараты среди профессионального медицинского сообщества, добавил Шуляк.

«По данным DSM Group, общая доля иностранных препаратов на российском рынке по итогам первого полугодия 2023 года осталась на уровне аналогичного периода позапрошлого года и составила 34%», – сообщают «Ведомости».

gxpnews