Индийские инвесторы вложат более 1 млрд рублей в фармзавод в ОЭЗ «Дубна»

Индийская компания ООО «Эдвансд ЛайфСайенс» разместит фармацевтическое производство на территории особой экономической зоны «Дубна», инвестиции в проект превышают 1 млрд рублей. На предприятии запланировано производство фармацевтических субстанций и готовых лекарственных препаратов, предназначенных для терапии рака легких, молочной железы, щитовидной железы, других онкологических заболеваний.

«Построить новый завод с центром разработки лекарственных препаратов и складом готовой продукции планируют за три года, а выпуск продукции планируют начать уже во второй половине 2026 года. Инвестор намерен вложить в проект 1,1 млрд рублей. Благодаря его реализации для жителей Подмосковья создадут 200 новых рабочих мест», – привели в тексте слова зампреда правительства Подмосковья – министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерины Зиновьевой.

Как отмечается в материале, площадь будущего объекта составит более 10 000 кв. м. Для реализации проекта управляющей компанией ОЭЗ «Дубна» уже подобран и согласован с компанией участок в 1 га.

Ранее стало известно, что индийская компания «Виренд Интернейшнл» планирует открыть в Чечне завод по производству антибиотиков и препаратов для лечения туберкулеза и ВИЧ.

gxpnews