В Совфеде объяснили запрет на использование медиками iPhone на работе

«Закономерно, что это вызывает недоверие к ряду западных производителей техники и провайдерам. Поэтому в некоторых профессиональных группах может существовать полный запрет на использование мессенджеров или гаджетов, особенно если речь идет об обмене специальной информацией или личными данными клиентов», – пояснил Башкин.

Алексей Кузнецов в свою очередь подтвердил информацию ряда телеграм-каналов, в которых появилась информация о подобном запрете в Национальном медико-хирургическом центре им. Н.И. Пирогова и НМИЦ им. В.А. Алмазова. В рекомендациях врачам также указан пункт о запрете ношения «умных гаджетов» – смарт-часов и фитнес-браслетов, так как устройства собирают биометрические данные, геолокацию и другие сведения. Запрещены для использования на работе и функции GPS и Bluetooth.

В июне 2023 года стало известно о том, что Минпромторг России собирается ограничить закупку аппаратов искусственной вентиляции легких, произведенных за рубежом, для нужд государственных заказчиков. Сейчас в отношении аппаратов действует правило «второй лишний», а также минимальная квота на приобретение отечественной продукции. Действующие преференции будут заменены на прямой запрет закупки импортной дыхательной медтехники.

Позицию с кодом ОКПД2 32.50.21.122 «Аппараты дыхательные реанимационные» планируется внести в постановление правительства №616 от 30 апреля 2020 года «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств».