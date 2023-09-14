НИПК «Электрон» через суд добивается исключения из реестра недобросовестных поставщиков

Вызвавший претензии прибор законтрактован в ноябре 2020 года по одному из первых КЖЦ, которые разыгрывала «Гормедтехника» Департамента здравоохранения Москвы. «Электрон» стал победителем конкурса за 967,68 млн рублей на поставку рентгеновских аппаратов, предложив оборудование и сервис по цене 711,67 млн рублей. В мае 2021 года НИПК «Электрон» отгрузил заказчику аппарат «КРД-Эксперт».

Столичное учреждение не устроило качество аппарата. Подведомственная ДЗМ структура обратилась в суд и в марте 2023 года арбитраж удовлетворил требования «Гормедтехники» в полном объеме, обязал расторгнуть контракт и взыскать с НИПК «Электрон» 8,7 млн рублей неустойки. На основании решения арбитражного суда ФАС своим приказом с 14 июля 2023 года внесла АО «НИПК «Электрон» в реестр недобросовестных поставщиков.

В июле 2023 года НИПК «Электрон» обжаловал решение ФАС в Арбитражном суде Москвы. В иске компания требовала наложить обеспечительные меры, приостановив действие приказа ФАС до вступления в силу решения по делу. Суд отказал истцам в принятии обеспечительных мер, а в середине сентября 2023 года Девятый арбитражный суд утвердил это решение. Рассмотрение дела по существу в столичном суде начнется во второй половине сентября.

НИПК «Электрон» – один из российских производителей диагностического оборудования, включая рентгеновские аппараты, УЗИ и томографы. В 2021 году выручка компании составила 3,199 млрд рублей, чистая прибыль – 148,7 млн рублей, более поздние финансовые показатели компании не раскрываются.

Медтехника компании входит в протекционистский перечень российской радиоэлектронной продукции, что позволяет применять правило «второй лишний» на госторгах и получать приоритет при поставках медоборудования в государственные медучреждения.