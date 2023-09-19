Затраты госбюджета на лекарства снизились на 11% в 2023 году

За восемь месяцев 2023 года затраты государства на закупку лекарств составили 664 млрд рублей, что на 11% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года (747 млрд рублей). При этом количество самих закупок выросло на 7% – с 359 тысяч до 387 тысяч, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование компании «Контур».

Объем затраченных на лекарства средств рос с 2019 года и начал снижаться только сейчас. Это может быть следствием спада пандемии COVID-19 и стабилизации цен на препараты, считают авторы исследования.

Так, в 2019 году государство закупило медикаменты на 716 млрд рублей, в 2020-м – на 916 млрд рублей, в 2021-м – на 1,13 трлн рублей, в 2022-м – на 1,21 трлн рублей. Если в период с 2020 по 2021 год рост затрат связан с пандемией, то в 2022 году причина другая – увеличение стоимости производства и доставки товара, говорится в исследовании.

«Влияние обоих факторов снизилось в 2023 году: пандемия закончилась, а цены стабилизировались, вероятно, этим можно объяснить снижение затрат на фармацевтику в 2023 году», – констатируют в компании. До конца года на закупку лекарств планируется выделить еще 477 млрд рублей, и тогда общая сумма достигнет 1,1 трлн рублей (на 8% меньше показателя 2022 года).

Кроме того, в исследовании говорится об увеличении количества закупок медицинской аппаратуры. Их стало больше на 24% за тот же период времени, но сумма при этом снизилась на 1% – с 361 млрд рублей до 356 млрд рублей.

Летом 2023 года в Госдуме прозвучало предложение усовершенствовать механизм организации госзакупок лекарств таким образом, чтобы медучреждения смогли приобретать партии препаратов по торговому наименованию. Это в том числе позволит снизить стоимость единицы приобретаемого товара за счет эффекта масштаба, а также облегчить работу контрактных служб.

gxpnews