Глава Управления здравоохранения Липецкой области ушел в отставку

Отставку Юрия Шуршукова уже принял губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Как отметил глава региона, «будут приняты дальнейшие решения по повышению эффективности системы управления сферой здравоохранения Липецкой области».

Юрий Шуршуков в 1994 году окончил Воронежский государственный медицинский институт им. Н.Н. Бурденко, а в 2009 году закончил учиться в Орловской региональной академии госслужбы по специальности «государственное и муниципальное управление».

Карьера Шуршукова началась в 1985 году – тогда он работал санитаром в военной части, после перешел на кафедру акушерства и гинекологии Института им. Н.Н. Бурденко в качестве ассистента. В 1997 году стал работать акушером-гинекологом Липецкой ЦРБ, в 1999–2002 годах занимал должность завотделением Липецкой областной клинической больницы.

В 2002 году Юрий Шуршуков начал работать в Управлении здравоохранения Липецкой области. В 2016 году его назначили первым заместителем начальника управления, а чуть позднее он стал исполнять обязанности главы ведомства. Официально Шуршукова утвердили в должности начальника Управления здравоохранения Липецкой области в сентябре 2018 года.