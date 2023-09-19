Глава Управления здравоохранения Липецкой области ушел в отставку

Начальник Управления здравоохранения Липецкой области Юрий Шуршуков покинул пост, который он занимал с сентября 2018 года. Шуршуков оставил должность по собственному желанию, причины отставки не уточняются. Информации, кто займет место, пока нет.
Отставку Юрия Шуршукова уже принял губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Как отметил глава региона, «будут приняты дальнейшие решения по повышению эффективности системы управления сферой здравоохранения Липецкой области».
Юрий Шуршуков в 1994 году окончил Воронежский государственный медицинский институт им. Н.Н. Бурденко, а в 2009 году закончил учиться в Орловской региональной академии госслужбы по специальности «государственное и муниципальное управление».
Карьера Шуршукова началась в 1985 году – тогда он работал санитаром в военной части, после перешел на кафедру акушерства и гинекологии Института им. Н.Н. Бурденко в качестве ассистента. В 1997 году стал работать акушером-гинекологом Липецкой ЦРБ, в 1999–2002 годах занимал должность завотделением Липецкой областной клинической больницы.
В 2002 году Юрий Шуршуков начал работать в Управлении здравоохранения Липецкой области. В 2016 году его назначили первым заместителем начальника управления, а чуть позднее он стал исполнять обязанности главы ведомства. Официально Шуршукова утвердили в должности начальника Управления здравоохранения Липецкой области в сентябре 2018 года.
Источник: Официальный сайт правительства Липецкой области
Фото: липецкаяобласть.рф