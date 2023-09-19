Росздравнадзор сообщил о прекращении поставок препарата для профилактики инфаркта «Микардис»

В Россию прекратились поставки средств от артериальной гипертензии «Микардис» и «МикардисПлюс». Росздравнадзор сообщил, что об этом компания-поставщик Boehringer Ingelheim уведомила надзорный орган еще в июле прошлого года.

Поставки препаратов «Микардис» (МНН телмисартан) и «МикардисПлюс» (МНН гидрохлоротиазид+телмисартан) прекращены. Как сообщили «Ведомостям» в Росздравнадзоре, об этом ООО «Берингер Ингельхайм» уведомило еще в июле 2022 года. Ранее об этом не заявлялось.

В этому году препарат в гражданский оборот не вводился, уточнил представитель Росздравнадзора. По его словам, остатки «Микардиса» составляют около 23 тыс. упаковок. В российском офисе Boehringer Ingelheim изданию сообщили, что компания остается в России и продолжает бесперебойные поставки жизненно важных препаратов во все регионы страны.

Согласно базе данных Росздравнадзора, в 2023 году (данные на 18.09.2023) компания ввела в оборот 163 серии препаратов, представленные 13 торговыми наименованиями. В 2022 году за весь год было 280 серий и 18 торговых наименований.

По данным аптечного онлайн-агрегатора «Мегаптека», препарата в частности нет в наличии ни в одной из аптек Москвы и Московской области, Нижнего Новгорода, Волгограда, а также Саратова. Ситуацию с дефицитом «Микардиса» подтвердили в региональной сети «Аптека 25» и федеральной «Ригле». В партнерских аптеках маркетплейса «Здравсити» число упаковок лекарственного средства начало снижаться с августа.