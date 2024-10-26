CDC США рекомендует провести вакцинацию против пневмококка у взрослых 50–64 лет

Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) рекомендовал включить в программу вакцинации против пневмококковых заболеваний лиц в возрасте от 50 до 64 лет.

Ранее CDC высказывался о необходимости проведения вакцинации среди взрослых в возрасте от 65 лет, детей до 5 лет, а также детей и взрослых любого возраста при наличии определенных заболеваний.

Дети в возрасте до 5 лет и взрослые старше 65 лет подвержены повышенному риску заражения пневмококковой инфекцией, которая может вызывать пневмонию. Пневмококковая инфекция передается воздушно-капельным путем.

Консультативный комитет по иммунизации при CDC подавляющим большинством голосов одобрил снижение возраста вакцинации у взрослых. По словам CDC, такое решение позволит включить в иммунизационную программу большее число людей, подвергающихся повышенному риску заражения.

В настоящее время на американском рынке представлены пневмококковые вакцины от MSD и Pfizer.

MSD предлагает Vaxneuvance для детей в возрасте от 6 недель, а также Пневмовакс 23, применяемую для вакцинации взрослых старше 50 лет и детей от 2 лет.

В июне Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) одобрило еще одну вакцину данного производителя. Capvaxive — это вакцина нового поколения, обеспечивающая формирование иммунного ответа против 21 серотипа пневмококка у взрослых в возрасте от 18 лет.

Prevnar 20 от Pfizer защищает от 20 серотипов пневмококка и предназначена для применения у детей в возрасте от 6 недель.

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