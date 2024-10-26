Gilead и MSD начали II фазу КИ новой схемы лечения ВИЧ-инфекции

Компании Gilead Sciences и MSD переходят к испытаниям второй фазы своей одноразовой схемы лечения ВИЧ-инфекции после получения результатов 48-недельного исследования. Препарат сочетает в себе ислатравир (MSD), экспериментальный нуклеозидный ингибитор обратной транскриптазы, и ленакапавир (Gilead), который продается под названием Sunlenca, для использования в комбинации с другими антиретровирусными препаратами для лечения людей с ВИЧ-инфекцией с множественной лекарственной устойчивостью.

В отличие от существующих в настоящее время ежедневных препаратов для лечения ВИЧ, таких как «Биктарви» (биктегравир 50 мг/эмтрицитабин 200 мг/тенофовир алафенамид 25 мг), этот новый вариант является альтернативой длительного действия для людей, живущих с ВИЧ.

В исследовании второй фазы (NCT05052996) участвовали 104 вирусологически устойчивых взрослых, ранее принимающих «Биктарви». На 24-й неделе приема комбинации ислатравир/ленакапавир 94,2% из них сохраняли вирусную нагрузку ниже 50 копий м/л (это ключевой порог подавления ВИЧ) в сравнении с группой, принимавшей только «Биктарви».

На 48-й неделе новая схема продолжала демонстрировать не менее высокую эффективность: 94,2% участников достигли устойчивой вирусной супрессии по сравнению с 92,4% участников, продолжавших принимать «Биктарви».

Эти результаты свидетельствуют о том, что комбинация, принимаемая один раз в неделю, может стать более удобным вариантом для пациентов, потенциально снижая бремя ежедневного приема лекарств. В настоящее время единственным препаратом длительного действия для лечения ВИЧ-инфекции, доступным в США, является Cabenuva компании Viiv Healthcare, который вводится в виде ежемесячных или двухмесячных инъекций. Это может сделать новую таблетку от Gilead и MSD привлекательной альтернативой для тех, кто стремится к менее частому пероральному приему.

«Биктарви» одобрен в качестве одноразовой таблетки для лечения пациентов, живущих с некоторыми типами ВИЧ. Согласно финансовой отчетности Gilead, в 2023 году мировые продажи препарата составили $11,9 млрд. По данным центра фармацевтической аналитики GlobalData, в 2030 году объем продаж «Биктарви» составит $15,3 млрд.

В заявлении, сопровождающем результаты, Элизабет Ри, вице-президент по глобальному клиническому развитию Merck Research Laboratories, сказала: «Ежедневные однотаблетированные схемы лечения помогли изменить подход к лечению ВИЧ-инфекции, но некоторым людям бывает сложно их соблюдать. Новые варианты лечения ВИЧ, позволяющие реже принимать пероральные препараты, могут помочь поддержать приверженность к лечению и устранить стигму, с которой сталкиваются некоторые люди, принимающие ежедневную пероральную терапию».

gxpnews