Ученые Тульского педагогического университета разрабатывают импортозамещающие лекарства

Ученые Центра технологического превосходства ТГПУ им. Л. Н. Толстого успешно работают над решением задачи по импортозамещению лекарственных средств и фармакологических субстанций. Об этом сообщается на сайте вуза со ссылкой на Правительство Тульской области.

Командой научно-образовательного кластера химбиотехнологий Толстовского университета в рамках программы «Приоритет-2030» разработана методика определения посторонних примесей в лекарственных субстанциях (компонентов лекарственных препаратов).

К серийному производству подготовлены еще 30 новых лекарственных препаратов. Предполагается, что в 2025 году объем выпуска новой номенклатуры лекарств на производстве индустриального партнера составит порядка 1,5 млрд рублей. Исследования ведутся совместно с индустриальным партнером – Тульской фармацевтической фабрикой.

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