Великобритания вводит запрет на продажу одноразовых электронных сигарет

По заявлению британского правительства, в июне следующего года вступит в силу запрет на продажу одноразовых электронных сигарет. Так власти надеются снизить вред данных устройств для окружающей среды и предупредить их употребление детьми.

Противники данного запрета утверждают, что электронные сигареты позволяют отказаться от курения обычных сигарет, однако органы здравоохранения обеспокоены ростом популярности устройств среди детей, которых привлекают красочный дизайн и разнообразие вкусов.

Предыдущее правительство в январе уже выносило на рассмотрение план по введению запрета на одноразовые электронные сигареты. Тогда же предлагалось полностью запретить продажу сигарет лицам, родившимся после 2009 года. Данное предложение предусматривало один из самых строгих запретов в области борьбы с курением.

Нынешнее лейбористское правительство также планирует внести законопроект, который назван «самой масштабной мерой в области общественного здравоохранения», призванной не допустить формирования никотиновой зависимости у молодежи.

«Запрет на одноразовые электронные сигареты позволит не только защитить окружающую среду, но и, что немаловажно, уберечь детей и молодежь от последствий курения», — заявил министр общественного здравоохранения и профилактики Эндрю Гвин.

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