BioNTech получит $90 млн на разработку вакцины от оспы обезьян

Немецкая BioNTech и Коалиция по инновациям в области обеспечения готовности к эпидемиям (The Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, CEPI) приняли решение о стратегическом сотрудничестве с целью разработки вакцины для профилактики оспы обезьян (mpox) на основе мРНК. Об этом сообщается на сайте компании. В соответствии с условиями сделки CEPI предоставит BioNTech финансирование в размере до $90 млн. С помощью этих средств BioNTech намерена довести до конца разработку профилактической вакцины против mpox на основе мРНК, «обладающей обнадеживающим профилем безопасности и способной к масштабному производству». Так, две мультивалентные вакцины-кандидаты против mpox будут проанализированы на предмет безопасности, переносимости, реактогенности и иммуногенности. В исследование первой-второй фазы будут включены 196 здоровых людей, независимо от их статуса иммунизации против оспы. По словам генерального директора и соучредителя BioNTech Угура Сахина, работа (проект под названием BNT166) над созданием вакцины против обезьяньей оспы началась в мае 2022 года. В компании надеются, что появление вакцины станет подспорьем в выполнении миссии CEPI под названием «100 дней». Миссия «100 дней» – проект, направленный на ускорение разработки и ввода в оборот хорошо переносимых вакцин против пандемических вирусов, прогнозируемо возникающих в будущем. Главная цель миссии – обеспечение населения профилактическим препаратом в течение 100 дней после обнаружения возбудителя. Ранее в Великобритании учредили центр по разработке вакцин для предотвращения пандемий в будущем – Vaccine Development and Evaluation Centre. Здесь будут работать над созданием дорожной карты по профилактике болезни Х – это кодовое название любого из заболеваний, массовое распространение которого может перерасти во всемирную катастрофу.